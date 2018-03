Meteen 1.500 deelnemers voor Gent Trail 05 maart 2018

De eerste Trail-loop door de Gentbrugse Meersen was met 1.500 deelnemers een succes.

"Er zijn er wel een paar verloren gelopen, maar iedereen heeft de finish gehaald. Verloren lopen maakt nu eenmaal deel uit van de charme van 'trailen'", zegt organisator Bert Misplon. Trailen is lopen op een onverhard pad door de natuur. Er waren trajecten van 5 tot 20 kilometer en die liepen voor 85 procent op kleine paadjes door het natuurgebied. "We hopen er een jaarlijks evenement van te maken, telkens de eerste week van maart. Trailen is zeer populair. Men krijgt de kans om in de natuur te lopen en het is wat avontuurlijker dan joggen", aldus Bert. De volledige opbrengst van het evenement gaat naar het goede doel. (EDG)