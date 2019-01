Met zes flessen whisky buiten willen wandelen, “maar niet de bedoeling om te stelen” Wouter Spillebeen

16 januari 2019

11u35 0 Gent Een man met de Slovaakse nationaliteit staat terecht omdat hij in december zes flessen whisky probeerde te stelen uit de Proxy Delhaize in Sint-Amandsberg. Hij verweerde zich sterk toen het winkelpersoneel hem staande wilde houden.

De man, die in Ledeberg woont, probeerde volgens de winkelbedienden naar buiten te lopen met een mandje met zes flessen whisky. Het personeel en zelfs enkele klanten hielden hem staande, maar hij rukte zich los, waardoor er sprake is van een diefstal met geweld. Bovendien werd de man herkend op de camerabeelden van een diefstal een maand eerder, toen hij ook met een volle winkelmand naar buiten liep zonder te betalen.

De advocaat van man beweerde in de rechtbank dat hij helemaal niet de bedoeling had om te stelen. “Hij zei dat hij zijn portefeuille in zijn auto had laten liggen. Hij wilde het mandje laten staan en zijn geld gaan halen”, opperde hij. “Maar door de taalbarrière had het personeel dat niet begrepen. Ze omsingelden hem en hij heeft zich losgetrokken.”

De beklaagde heeft recent zijn verblijfsrecht in België verloren, onder andere omdat hij in het verleden al veroordeeld werd tot een straf van 18 maanden met probatieuitstel. “Hij wil zo snel mogelijk terugkeren naar Slovakije. Daarom vragen we een straf met uitstel”, aldus de advocaat. Op 20 februari kent de man zijn straf.