Met springbalie heeft UZ nu ook eerste hulp bij agressievelingen ERIK DE TROYER

23 augustus 2018

16u31 0 Gent Het Gentse Universitair Ziekenhuis (UZ) heeft de eerste spoedgevallendienst van België met een zogenaamde 'springbalie'. Wanneer een agressieve patiënt zich aanbiedt aan het onthaal kan deze met één druk op de knop afgesloten worden van de rest van de spoeddienst. "We hopen dat we deze zo weinig mogelijk moeten gebruiken", klinkt het in het UZ.

De spoeddienst van het UZ heeft het druk. Vergeleken met tien jaar geleden komen 24% meer patiënten naar de spoeddienst. En dat zijn jammer genoeg niet alleen afgesneden vingertoppen en koortsige kinderen. "Het is een opkomend fenomeen dat we met agressie geconfronteerd worden op de spoeddienst. Dat is niet voortdurend het geval, maar het gebeurt toch. We hebben het idee voor de springbalie in Nederland gehaald waar er al een aantal in dienst zijn", legt hoofdverpleegkundige Steve D'hoker uit.





"In het verleden zat ons baliepersoneel achter glas en werd met mekaar gesproken via microfoons en luidsprekers. Dat was bijzonder onpersoonlijk, maar wel veilig. We hebben nu gekozen voor een open balie waar men gewoon met mekaar kan praten. De balies zijn echter uitgerust met een noodknop. Als die ingedrukt wordt, komt een glazen wand tussen de agressieveling en het personeel. Ook de andere patiënten in de wachtruimte worden afgesloten dankzij een glazen wand. De agressieveling wordt op die manier volledig afgesloten, bijvoorbeeld in afwachting van bijstand", zegt D'hoker.





Ook tijdens het griepseizoen biedt de springbalie mogelijkheden. "We kunnen de wand dan gebruiken om zeker te zijn dat het personeel niet besmet wordt met het griepvirus door kleine druppels speeksel van de patiënten." De wachtruimte voor de patiënten is voortaan ook beter afgeschermd van de balie. Zo hoeven patiënten hun - soms ietwat gênante - problemen niet voor de hele zaal uit de doeken te doen.





Dertien boxen





Ook de rest van de spoedafdeling werd vernieuwd. "We hebben nu drie in plaats van twee triageruimtes waar de eerste diagnoses worden gesteld. We kregen er ook zes behandelingsruimtes bij waardoor we nu op dertien zitten. Er is ook één centrale controledesk van waaruit alle patiënten in de behandelingsruimtes gemonitord kunnen worden door het verplegend personeel. We waren de voorbije jaren zo druk bevraagd dat soms patiënten een tijdje op de gang moesten wachten om plaats te maken voor nieuwe patiënten. Er zijn nu dertien boxen die gescheiden zijn door wanden in plaats van de oude gordijnen. Dat zorgt voor meer privacy en een betere zorg. Bovendien zullen we ook tijd winnen omdat we ons niet meer moeten bezig houden met het verhuizen van patiënten tijdens de behandeling", zegt D'hoker. Aan de muren van de spoedafdeling hangen foto's van Gent waarop de ambulances van het UZ te zien zijn.