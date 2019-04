Met skelet in het bushok: Iets te lang op de tram gewacht? Erik De Troyer

01 april 2019

Aan de tramhalte in de Van Ooteghemstraat in Ledeberg dook vandaag een geraamte op. Te lang op de tram gewacht tijdens de twee jaar durende herstellingswerken? Het bleek een kleine stunt te zijn van Joris Vandenbroucke (sp.a) om zijn verkiezingscampagne te lanceren. “Het mag dan vandaag 1 april zijn, de boodschap is niet om te lachen” zegt hij. “Door de besparingen zijn mensen ontevreden over de dienstverlening bij De Lijn. Door te weinig te investeren in de exploitatie van bussen en trams, en door een tekort aan chauffeurs zijn er in Vlaanderen heel wat haltes waar zelden of nooit een bus of tram passeert. Daarom dit skelet”, zegt hij. “In Gent is dat pijnlijk duidelijk geworden hier in Ledeberg aan lijn 4. Die werd tijdelijk afgeschaft omdat er geen geld was voor tijdig onderhoud van de tramsporen. Op nieuws over tramlijnen 3 en 7 wachten we al jaren”, aldus Vandenbroucke. “Het besparen op exploitatiebudget van De Lijn moet stoppen en we moeten stoppen met het investeren in meer wegcapaciteit, zoals de aanleg van spitsstroken”, besluit hij.