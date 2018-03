Met knuffel op operatietafel wennen aan UZ 06 maart 2018

Vereniging voor geneeskundestudenten BeMSA pakt uit met een opmerkelijke actie in het UZ Gent. Kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar uit diverse Gentse scholen krijgen de kans om de campus van het UZ Gent beter te leren kennen door in de omgeving van het universitair ziekenhuis hun knuffel te verzorgen. "Dit doen ze onder de begeleiding van onze geneeskundestudenten die hen met plezier helpen en zo hopen dat hun angst voor de dokter vermindert", verduidelijkt Lieselot Wauters, persverantwoordelijke van BeMSA. "De kinderen nemen hun teddybeer mee naar het ziekenhuis, maar die blijkt gewond te zijn. Voor de studenten is dit de ideale gelegenheid om hun interactie met kinderen in een medische setting te oefenen en te verbeteren", klinkt het.





Als toemaatje mochten alle deelnemende kinderen nog een bezoek brengen aan een ziekenwagen, met hun knuffel in de hand.





(YDS)