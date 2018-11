Met een VR-bril op huizenjacht Nieuwe ‘vastgoedshop’ laat je viruteel rondlopen in huizen voor je écht gaat kijken Sabine Van Damme

09 november 2018

18u27 0 Gent De vastgoedverkoper Hillewaere pakt uit met een absolute primeur. In de zaak kan je alle huizen die er te koop worden aangeboden virtueel bezoeker. Met een speciale VR-bril sta je als het ware écht in de ruimtes van de woning. Zo kan je meteen inschatten of je een echt plaatsbezoek wil doen, of niet.

Hillewaere bestaat al 15 jaar, maar opent nu de eerste Gentse vestiging, in de Vlaanderenstraat. Huizenjagers krijgen er meteen een opmerkelijk voordeel. Je kan het huis van je dromen meteen binnen stappen, in virtual reality. Met een speciale VR-bril lijkt het alsof je écht in de woning staat, en kan je dus perfect de grootte van de ruimtes inschatten.

“Huizenjagers bezoeken gemiddeld twaalf panden vooraleer ze hun droomwoning vinden”, zegt zaakvoerder Nikolaas Maene. “Dat zijn er ontzettend veel. Zo duurt het al snel een half jaar voor een kandidaat-koper zijn keuze heeft gemaakt. Met dit systeem kunnen we al dat tijdverlies reduceren. Dankzij virtuele bezoeken kan je veel sneller je keuze maken. Als het pand niet goed aanvoelt, bekijk je gewoon het volgende. In een uurtje tijd kan je zo gemakkelijk een zevental interessante panden grondig bezoeken. Alleen woningen die écht moeite waard vindt, kan je daarna ‘live’ gaan bezoeken.”

Een pand virtueel bezoeker kon al via de computer, maar dat is niet hetzelfde. Je ziet wel hoe een huis er binnenin uitziet. Maar het is anders als je echt in het huis lijkt te staan. Alleen dan kan je een huis echt aanvoelen. De VR-corner in de zaak is afgebakend et plexiglas. De bezoekers kunnen zich dus ongestoord voortbewegen binnen het beeld. ““Je kan álles in detail bekijken, van kelder tot zolder”, zegt Maene. “Met behulp van onder meer twee 360°-camera’s ‘scant’ onze huisfotograaf alle woningen die we in verkoop nemen. Zo kunnen we van elke woning een virtueel ‘poppenhuis’ maken, waar je kan doorheen wandelen.”