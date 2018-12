Met één klik een bijverdienste: Gentse jobstudenten en werkgevers vinden elkaar dankzij app ‘Nowjobs’ Yannick De Spiegeleir

13 december 2018

17u22 0 Gent Last minute op zoek naar een student of flexi-jobber die bijspringt tijdens de drukke eindejaarsperiode? Gentse werkgevers doen steeds vaker een beroep op het digitale uitzendkantoor ‘Nowjobs’ om flexwerkers in te schakelen. “Via de app weet ik perfect hoeveel ik op één dag netto heb verdient”, getuigt jobstudente Julie De Dobbeleer.

Pastabar Pasta La Vista in de Nederkouter is één van 932 Gentse bedrijven die dankbaar gebruikmaakt van Nowjobs. “We hebben een zaak in Gent en in Maldegem en doen daarnaast ook catering voor evenementen met onze foodtrucks”, zegt Robin Soberon, medezaakvoerder van Pasta La Vista. “Op drukke momenten hebben we dus vaak nood aan extra personeel, maar soms weten we dat pas één of twee dagen op voorhand. Dan komt Nowjobs zeer goed van pas. Ook bijvoorbeeld voor een werknemer die ziek uitvalt. We hoeven geen gegevens in te voeren. Dat is allemaal al geregeld, net als het contract dat digitaal wordt ondertekend. Er komt dus geen papierwerk bij kijken en dat bespaart me enorm veel tijd.”

Julie De Dobbeleer is één van de veertigtal studenten die via Nowjobs aan de slag is bij Pasta La Vista. Ook zij is lovend over het gebruiksgemak van de app. “Via de app weet ik perfect hoeveel ik op één dag netto heb verdient. Als ik wat langer heb moeten werken kan dat met één telefoontje naar Robin worden aangepast. Het is een heel transparant systeem. Bovendien krijg je via je profiel andere werkaanbiedingen. Omdat het adres van mijn kot gekoppeld is aan mijn account weet ik meteen hoe ver ik zou moeten wandelen of fietsen om de werkplek te bereiken.”

Naast jobstudenten kunnen ook de zogenaamde flexi-jobbers een beroep doen op Nowjobs. Dat was al sinds 2015 mogelijk in de horeca en sinds dit jaar werd die mogelijkheid uitgebreid naar andere handelszaken zoals kledingwinkels, bakkers en slagers. Dat merken ze bij Nowjobs ook aan de cijfers. “Vorig jaar waren er nog 252 Gentse flexi-jobbers aan de slag via onze app. Hun aantal is dit jaar gestegen naar 942.”, weet Eline David, country manager van Nowjobs. Ook 3.632 Gentse studenten maken gebruik van de app, net als 22 gepensioneerden. In België maken er in totaal 4.000 ondernemers en 100.000 bijverdieners gebruik van de app.

Zelfstandige handelaars plukken duidelijk de vruchten van de tijdelijke medewerkers die ze op een vlotte en betaalbare manier kunnen inschakelen op drukke momenten. Toch moeten ook die flex-werkers beschikken over de juiste capaciteiten. “We merken dat het belangrijkste criterium voor onze klanten de passie voor verkoop is. Dit proberen we nog verder te ondersteunen door het organiseren van periodieke ‘Academies’ waarbij we opleidingen organiseren met echte professionals uit de horecasector en detailhandel”, aldus David.

Wie meer wil weten over de app kan surfen naar www.nowjobs.be.