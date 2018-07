Met de bus naar Koen Crucke aan zee 03 juli 2018

De komende zomermaanden brengt de uitgeweken Gentenaar Koen Crucke aan de zijde van Jacky Lafon, David Vandyck en Laura Lynn de Kustrevue 'Cruise Nostalgie' in het Colisée Theater van Blankenberge. Omdat hij zijn Gentse fans nog steeds een warm hart toedraagt, nodigt hij hen uit aan zee. Koen voorziet een autobus naar de showvoorstelling van zondag 5 augustus. Die vertrekt omstreeks 9.30u aan de Standaard boekhandel van Mariakerke (Gent). 's Middags is een lunch voorzien, de show zelf start om 14.30u. Na afloop staat er ook een onmoeting met Koen op het programma.





De show zelf heeft heel veel muziek en sketches als de rode draad doorheen het spektakel, waar ook een showballet bij betrokken is.





Wie wil meegaan op 5 augustus moet reserveren, de plaatsen zijn beperkt. Info en reservatie: 0472/52.37.31. (VDS)