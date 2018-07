Met boerkini welkom in Gentse zwembaden SPANNING TUSSEN GROEN EN SP.A OVER SYMBOOLDOSSIER SAM OOGHE SABINE VAN DAMME

14 juli 2018

02u38 0 Gent Ten laatste op 1 september zijn boerkini's welkom in alle zwembaden in Gent. Dat besliste het schepencollege gisteren, al ging dat gepaard met forse spanningen tussen kartelpartners Groen en sp.a.

Gent trok gisteren de aandacht van het hele land naar zich toe - en dit keer niet enkel door de Gentse Feesten. 's Morgens raakte bekend dat de kortgedingrechter in Gent het boerkiniverbod in twee zwembaden vernietigd had, omdat de regels discriminerend zouden zijn. Het gaat om Ter Wallen in Merelbeke en het Van Eyck-zwembad in Gent. Twee moslima's waren in september met de steun van mensenrechtenexperte Eva Brems naar de rechter gestapt.





Het probleem draait rond de motivering van het boerkiniverbod. Volgens de regels in Merelbeke bijvoorbeeld is de boerkini verboden om 'hygiënische en/of ecologische redenen'. Maar Brems en de advocaat van de moslima's zwaaiden met een wetenschappelijk rapport dat bewijst dat de boerkini niet onhygiënisch is. Daarom is het verbod niet gegrond en dus discriminerend tegenover de moslima's. Merelbeke én Gent moesten het reglement meteen aanpassen.





Het symbooldossier maakte veel reacties los. Eva Brems riep de gemeentebesturen op om overal het verbod op te heffen. Merelbeke weigerde al, en gaat in beroep. Het Gentse schepencollege had een verrassing in petto: na twee uur vergaderen maakte schepen Resul Tapmaz (sp.a) bekend dat het verbod in álle Gentse zwembaden opgeheven wordt vanaf 1 september. De stad Gent gaat zelfs verder, en gaat in beroep tegen de argumentatie van de kortgedingrechter, die volgens hen 'te beperkend' is. In mensentaal: Tapmaz en co. vinden dat iédereen met lichaamsbedekkende kledij mag zwemmen. Ook transgenders dus, of mensen die zich schamen voor hun littekens. Het vonnis moet dus van religieuze verwijzingen ontdaan worden.





Littekens

Deze beslissing kwam er niet zonder slag of stoot. Het zat er gisteren bovenarms op tussen Groen en sp.a. Volgens de socialisten, samen met de liberalen, is de uitspraak te veel geënt op religie, dat in het vonnis eigenlijk de voorkeur krijgt op de wet. Zij volgen het zogenaamde 'Franse model', waar de neutrale overheid boven de religie staat. Ze wilden meteen in beroep gaan. Dat was tegen de zin van de groenen, die het 'Engelse model' aanhangen - denk aan de Britse agenten die met een tulband mogen werken.





Uiteindelijk bonden de groenen in en kwam er een einde aan het symbooldossier, dat sterk doet denken aan de hoofddoekenkwestie. "Het is een probleem dat er geen was", zalft het kabinet van Tapmaz. "Tijdens deze legislatuur is er geen enkele moslima geweest die om een uitzondering gevraagd heeft voor haar boerkini. Dat is wel gebeurd voor mensen met littekens, enzovoort. Dat wordt doorgaans toegestaan."