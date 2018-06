Met Bavo op ontdekking door kathedraal 22 juni 2018

Kinderen van 10 tot 13 jaar oud kunnen de kathedraal ontdekken aan de hand van een doeboekje. Onder begeleiding van leerkrachten of ouders neemt personage 'Bavo' de kinderen mee op speurtocht door het religieus erfgoed. Mieke Van Hecke stelde het boekje voor als voorzitster van de vzw Monumentale Kerken Gent. Bisschop Van Looy overhandigde de eerste exemplaren aan de leerlingen van de lagere school van Sint-Bavo. Het was Lieven Decaluwe die ooit als schepen met het idee op de proppen kwam om de Gentse kerken beter te ontsluiten.Twee studentes uit de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool werkten mee aan het boekje, als afstudeerproject, en de bekende jeugdauteur Kolet Janssen schreef de tekst. Het boekje is te koop in de kathedraalshop en kost 2 euro, gratis voor school- en jongerengroepen. (VDS)