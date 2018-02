Met 96 per uur over Gasmeterlaan 17 februari 2018

De politie heeft donderdag 68 bestuurders betrapt die te snel reden op de Gasmeterlaan in Gent. De maximumsnelheid bedraagt er 50 kilometer per uur, maar een snelheidsduivel overschreed die limiet met maar liefst 46 kilometer per uur. Hij werd onmiddellijk uit het verkeer gehaald en moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. De politie controleerde daarnaast 420 bestuurders op alcohol aan Dok Noord. Niemand blies positief. Drie buitenlandse voertuigen kregen wel een wielklem en een buitenlandse wagen werd getakeld omdat de bestuurders niet in orde waren met de verzekering, inschrijving of rijbewijs. (JEW)