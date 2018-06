Met 1.500 naar Artiestenmoar(k)t 11 juni 2018

Ruim 1.500 bezoekers zakten zaterdagmiddag af naar de Artiestenmoar(k)t in stadspaleis D'Hane Steenhuyse in de Gentse Veldstraat. Daar verzamelden 28 Gentse organisaties om hun voorstellingen tijdens de Gentse Feesten aan te prijzen. Pierke Pierlala, Puppetbuskerfestival, het Gents Volkstoneel en Tinnenpottheater waren van de partij. Het was de vierde editie van deze artiestenmarkt. "De organisatoren van betalende activiteiten komen hier hun voorstellingen voor alle leeftijden en optredens tijdens de Gentse Feesten voorstellen", zegt Ilse Everaert van Uitbureau Gent. Naast de markt konden de bezoekers ook genieten van live-optredens in de tuin van het stadspaleis. Ook hier traden artiesten op met hun Feestenrepertoire. (DVL)