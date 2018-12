Mes Kurt Burgelman

17 december 2018

Je zal maar in Gent wonen. Je zal er maar moeten gaan kiezen. Je zal maar goed de volgorde op de kieslijsten bekeken hebben. Je zal maar de moeite hebben genomen om een kopstem uit te brengen. Een heel groot aantal Gentenaars is deze week wakker geworden met een mes in de rug.

Je zal maar Christophe Peeters zijn. Je zal maar als kind envelopjes gaan plooien voor verkiezingsdrukwerk voor de partij waar je dan al deel van wil uitmaken. Je zal je maar je hele volwassen leven inzetten voor die partij. Je zal maar een kus krijgen van je lijsttrekker als die samen behaalde overwinning een feit is. Christophe Peeters heeft deze week het allergrootste mes in de rug gekregen.

Dat gebeurde op een onaangekondigde stemming binnen Open VLD, over wie schepen mocht worden: Peeters, die iets minder dan 5.000 voorkeurstemmen (van de kiezer) had gekregen, of Sami Souguir, die er op de kop 2.002 had. Helemaal onaangekondigd was de stemming niet. Partijvoorzitter Mick Daman had namelijk de entourage van Souguir opgetrommeld. De entourage van Peeters wist van niets en was dus in geen velden of wegen te bekennen. Van Stephanie D’Hose, die met haar 3.245 stemmen dus een dikke 50% meer heeft dan Souguir, werd zelfs niet gesproken. Moet het nog gezegd worden dat ook zij niet op de hoogte was van de stemming? Een broedermoord, een judaskus en een mes in de rug, de bijbel en de wereldgeschiedenis hebben er meer bladzijden voor nodig gehad. Deze week vond het plaats op één voormiddag, gezellig onder politieke vrienden. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

“Waar zat de kersverse burgemeester, die andere helft van de overwinnings-tandem” vraagt u? Ik heb er geen idee van. Ik denk wel te weten wat hij nu aan het doen is: hopen dat zijn liberale kiezers dit alles over 6 jaar vergeten zullen zijn.