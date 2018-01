Messentrekker station vervolgd voor poging doodslag 26 januari 2018

02u48 0

De 28-jarige Afghaan die dinsdagavond twee agenten van de spoorwegpolitie aanviel met een mes en daarop neergeschoten werd, is gisteren aangehouden op beschuldiging van poging tot doodslag. Dat meldt de Gentse afdeling van het Oost-Vlaamse parket, dat het onderzoek in handen heeft. De man, een erkende vluchteling die al twee jaar in ons land woont, was dinsdagavond even in levensgevaar, maar na een operatie is zijn toestand stabiel. Door zijn verwondingen kon hij evenwel nog niet ondervraagd worden, tot gisteren. Volgens zijn advocaat, Ercan Tok, had de Afghaan geen terroristische motieven. Het parket stelde eerder al een gerechtspsychiater aan omdat de man zou kampen met psychische problemen. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Daarvoor riskeert hij maximum twintig jaar cel. (OSG)