Messentrekker Gent-Sint-Pieters blijft in cel 24 februari 2018

De Afghaanse man die eind januari de spoorwegpolitie met een mes aanviel in Gent-Sint-Pieters en daarbij neergeschoten werd, blijft in de cel. Dat besliste de Gentse raadkamer gisteren. De 28-jarige man, een erkende vluchteling die op de Voskenslaan woonde, was even in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand. Volgens het parket en zijn advocaat, Ercan Tok, is er geen sprake van een terroristisch motief. Hij werd aangehouden voor poging doodslag en verboden wapenbezit. Tot zijn zaak voorkomt, moet hij maandelijks voor de raadkamer verschijnen, die beslist of hij langer in de cel moet blijven of vrijgelaten wordt, zij het onder voorwaarden. (OSG)