Mesaanval in Thais restaurant 09 februari 2018

02u50 11

Een man is woensdagavond gewond geraakt na een steekincident in het Thaise restaurant Thai Thai Snack & Take Away in de Vierweegsestraat in Wondelgem. Het slachtoffer kreeg het er rond 22.15 uur aan de stok met een andere persoon. Die haalde plots een mes boven en stak het slachtoffer in zijn been. De verwondingen bleken volgens de politie gelukkig mee te vallen. Met een lichte beenwonde moest de man naar het AZ Sint-Lucas voor verzorging. De politie kwam ter plaatse. Het is onduidelijk of er iemand is opgepakt en wat de aanleiding van de ruzie was.





(JEW)