Meryem Kaçar trekt lijst Be.One ERÇAN TOK LAAT KOPMANPOSITIE AAN ZICH VOORBIJGAAN YANNICK DE SPIEGELEIR

19 april 2018

02u55 0 Gent In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voert de nieuwe partij Be.One een opmerkelijke wissel door aan de kop van haar lijst. Voormalig Groen-senator Meryem Kaçar zal de rol van lijsttrekker vervullen. Advocaat Erçan Tok schuift op naar de tweede positie.

Helemaal als een verrassing komt het nieuws dat Be.one gisteravond zelf bekendmaakte niet. Kenners die de Gentse politiek van dichtbij volgen, schatten de wissel aan de top van de lijst in als een verstandige beslissing. Kaçar stond samen met Dyab Abou Jahjah mee aan de wieg van de nieuwe politieke beweging en kent het klappen van de zweep met 16 jaar ervaring bij Groen als gemeenteraadslid en senator. Bovendien is het voor een partij die van 'echte gelijkheid' werk wil maken een statement om een vrouw als lijsttrekker aan te duiden. Al willen ze dat bij Be.One niet met zoveel woorden gezegd hebben.





Drukbezet als advocaat

"Door mijn professionele activiteit als advocaat ben ik drukbezet. Als kopman moet je overal aanwezig zijn. Ik heb ingezien dat ik te weinig tijd heb om die rol te vervullen", zegt Tok. Al benadrukken hij en Kaçar dat ze samen Be.One blijven leiden als kopduo van de Gentse lijst. Een andere opmerkelijke naam op de lijst is die van professor Internationale Politiek Dries Lesage die - net als Siegfried Bracke bij N-VA - straks op de 27ste plaats zal prijken bij Be.one. Al lijkt de kans dat hij straks in de Gentse gemeenteraad zal zetelen miniem, want Lesage is de man van Kaçar. De wet bepaalt immers dat echtgenoten niet samen kunnen zetelen in het halfrond. Het merendeel van de kandidaten die gisteren werd voorgesteld heeft een migratieachtergrond, maar bij Be.One gruwelen ze van de omschrijving 'migrantenpartij'. "Ik ben een geboren en getogen Gentenaar. Het wordt bovendien tijd dat we werk maken van acceptatie in plaats van integratie", zegt Ayden Kaya, buschauffeur bij De Lijn die de overstap maakte van de PVDA naar Be.one.





Radicale gelijkheid

Naast de voorstelling van de lijst lichtte Be.One gisteren ook al een tip van de sluier van het programma waarmee ze in oktober naar de kiezer trekken in Gent. Jahjah en Kaçar strijden volgens hun slogan voor 'radicale gelijkheid'. "Geen enkele partij is tegen gelijkheid, maar wij zitten niet te wachten op woorden. Wat we nodig hebben, is een aanpak van de ongelijkheid", aldus Jahjah. In Gent ent Be.One zich op hete hangijzers als de woonnood en het mobiliteits- en parkeerbeleid. "De huishuur is de afgelopen jaren fenomenaal gestegen. Dat er duizenden mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning is onaanvaardbaar", zegt Kaçar. Ook van het mobiliteitsplan is de nieuwe partij een koele minnaar. "De knips aan de Brugse Poort en in de Rabotwijk moeten weg en er moet geïnvesteerd worden in stedelijk openbaar vervoer", aldus Kaçar.