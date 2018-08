Mentale problemen? Studenten organiseren praatsessies 16 augustus 2018

02u35 0

Een groep UGent-studenten organiseert zelf sessies om andere studenten te doen praten over hun mentaal welzijn. "Praten werkt beschermend", klinkt het.





Augustus is voor studenten de maand van de herexamens. "Een periode van bijkomende stress", zegt Lindsey van Raemdonck (27), een studente geneeskunde met een master in klinische psychologie. "En studenten zijn sowieso een risicogroep voor mentale problemen. Eén op vier loopt het risico op een depressie." Binnen de studentenorganisatie BeMSA stampte ze met medestudent Rico Paridiaens het project 'Start To Talk' uit de grond. "We organiseren praatsessies voor studenten", duidt Lindsey. "Of het nu over stress gaat of over depressieve klachten: het is wetenschappelijk bewezen dat praten beschermend werkt - ook als het gaat over suïcide. De participanten hebben de workshop mee gevormd. Enkele deelnemers zitten nu in de organisatie." Intussen werd 'Start To Talk' een van de winnaars van de 'Big Question Awards' op de UGent. Ook de studentenpsychologen van de universiteit staan achter het project. "Een praatgroep voor en door studenten lijkt uniek in Vlaanderen", zegt Lindsey. "De wereld zou er anders uitzien mochten we de moed vinden om met elkaar te praten." Studenten kunnen zich toevoegen aan de Facebookgroep 'Start To Talk'. Daar verschijnt alle info. (OSG)