Mensensmokkelbende gebruikte speciaal uitgeruste voertuigen 02u37 0

De Gentse raadkamer heeft de aanhouding van Shukri A.R., die lid zou zijn van een grote internationale bende mensensmokkelaars, met een maand verlengd. De bende smokkelde mensen uit Afghanistan, Pakistan en Vietnam naar Europa. Het netwerk gebruikte hiervoor speciaal uitgeruste voertuigen met onder meer een valse dubbele deur achteraan en openingen in de laadruimtes. Het gerecht kon maar liefst 110 transporten in beeld brengen, waarvan er vijftig onderschept werden. Eind oktober volgden 42 huiszoekingen en werden in ons land acht personen opgepakt. De bende wordt ook verdacht van witwaspraktijken. (JEW)