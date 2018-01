Mensensmokkelaars opereren vanuit afgebrande villa in woonwijk 27 januari 2018

03u36 0 Gent De federale politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag vijf leden opgepakt van een bende mensensmokkelaars. Ze verzamelde transitmigranten in een afgebrande villa op de Emiel Van Swedenlaan, in een Gentbrugse woonwijk, om ze later naar de 100 meter verderop gelegen parking van de E17 te brengen. Er werden 20 vluchtelingen aangetroffen.

In augustus vorig jaar viel een groep transitmigranten op de parking langs de E17 in Gentbrugge enkele vrachtwagenbestuurders aan. "Op dat ogenblik waren er ook al enkele mensensmokkeltransporten onderschept waarbij de transitmigranten opgestapt waren in Gentbrugge", meldt de federale gerechtelijke politie. "Dit was de reden waarom, op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek gestart werd naar het blootleggen van deze organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel."





"De bendeleden verbleven in een afgebrande villa in de nabijheid van de snelwegparking, zegt politiewoordvoerder Patrick Willocx. "Ze lieten de slachtoffers 's nachts plaatsnemen in de laadruimte van vrachtwagens, dit zonder medeweten van de chauffeurs. Hierbij gebruikten ze allerlei transporten, zelfs deze met hoge risico's zoals koeltransporten of tankwagens. Ze probeerden tot 30 illegalen per nacht te smokkelen."





Botscan

De speciale eenheden van de federale politie konden bij de actie vijf verdachten arresteren die niet over geldige verblijfsdocumenten beschikten. "Eén verdachte verklaarde minderjarig te zijn, maar een botscan bewees het tegendeel. De vijf beweerden de Soedanese, Eritrese, Syrische of Iraanse nationaliteit te hebben." Ze werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden.





Bij de actie werden 18 gesmokkelde transitmigranten aangetroffen in drie verschillende trailers. Tijdens een huiszoeking in het safehouse in Gentbrugge werden nog twee slachtoffers aangetroffen. De 20 slachtoffers, die illegaal in ons land verblijven, werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. (DJG)