Mensensmokkelaars krijgen ook in beroep 27 en 23 jaar cel voor moord op trucker 28 maart 2018

02u53 0 Gent In het Gentse hof van beroep heeft Iurii P. (34) 27 jaar en Ivan Z. (27) 23 jaar cel gegeven voor de moord op Stanislovas Gavrilcikas op de snelwegparking van de E40 in Drongen.

De twee maakten deel uit van een groot netwerk van mensensmokkelaars, dat met behulp van Poolse paspoorten Oekraïense landgenoten naar Groot-Brittannië smokkelde. In de nacht van 6 op 7 mei 2015 moesten ze 10.750 euro afgeven aan een Litouwse vrachtwagenchauffeur, die ook bij de bende hoorde, op de parking langs de E40 in Drongen. Dat geld hadden ze echter niet, omdat ze het eerder hadden uitgegeven aan drank, drugs, een mes én een Mercedes. "Het moest lijken op een roofmoord, zo moesten ze niet toegeven aan de leiders van de bende dat ze het geld verbrast hadden", stelde de procureur-generaal in het hof. De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf, het hof is daarin gevolgd. (DJG)