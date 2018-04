Mémé Gusta nog warmer en huiselijker 16 april 2018

02u38 0 Gent Mémé Gusta is een zeldzame, zoniet zelfs de enige overlever van het VTM-programma 'Mijn Restaurant'. Met dezelfde naam, dezelfde mensen, maar een nieuw interieur heropent het restaurant in de Burgstraat na een korte pauze.

Jan Hendrickx en Nele Smet zijn nog steeds de sympathieke krachten achter Mémé Gusta. Na een sluiting van twee weken heropenen ze hun restaurant, mooier en warmer dan ooit voordien. "We hebben eindelijk kunnen doen wat we wilden, omdat we er nu de middelen voor hadden. De keuken is veel praktischer ingericht en afgewerkt, maar ook de look van het restaurant is aangepast. We hebben nu het behang dat we wilden, we konden de zaal indelen in compartimentjes, waardoor alles nu warmer, huiselijker en gezelliger is. En voor de rest blijven we doen wat we al deden: grootmoeders keuken." Huiselijkheid is iets waarnaar Jan en Nele streven. "Daarom kan je binnenkort vooraf een volledige rosbief bestellen, als je met 4 of meer mensen komt. Dan krijg je die aan tafel in één stuk, met een vleesmes bij, zoals je net als thuis het vlees zelf kan aansnijden en verdelen." Het koppel woont boven de zaak, wat de combinatie met 2 kindjes van 8 en 9 jaar mogelijk maakt. Mémé Gusta heeft 80 plaatsen en nog een zaaltje voor groepen op de bovenverdieping.





www.meme-gusta.be, Burgstraat 19 (VDS)