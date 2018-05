Melle vraagt studie fijn stof E17 30 mei 2018

De gemeente Melle wil een studie naar de uitstoot van fijn stof langsheen de E17 in Gent laten uitbreiden naar Destelbergen en Melle. De Stadsbouwmeester van Gent stelt voor om de viaduct in Gentbrugge en Ledeberg af te breken en het verkeer langs de R4 te sturen. "Tegen 2020 komt er een studie over de concentratie aan fijn stof en de geluidshinder voor de omwonenden", weet raadslid Lieven Van Cauwenberghe (CD&V). "Destelbergen voerde hiertegen al actie omdat ze het niet zien zitten dat er dagelijks 120.000 auto's extra per dag zullen passeren", aldus Lieven. Een standpunt dat ook zijn eigen meerderheidspartij bijtreedt. (DVL)