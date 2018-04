Melle centrum van robotchirurgie CHIRURGEN LEREN JOYSTICK EN PEDALEN BEDIENEN IN ORSI ACADEMY DIDIER VERBAERE

24 april 2018

02u48 0 Gent Eens deze zomer de nieuwe Orsi Academy langs de E40 in Melle geopend is, kunnen er 3.500 chirurgen per jaar robotchirurgie aanleren. De universiteiten van Gent en Leuven geloven sterk in het project waarbij geoefend wordt op varkens.

Het huidige trainingscentrum is sinds 2013 gehuisvest in de oude gebouwen van de Proefhoeve, maar verhuist nog deze zomer naar de nieuwbouw. "Tijdens de bouw, hebben we beslist om een extra verdieping toe te voegen en de Academy uit te breiden tot 5.500 vierkante meter. De bouw loopt hierdoor zo'n zes maanden vertraging op, maar we bleven wel binnen het beoogde budget van 18 miljoen euro", zegt COO Luc Veramme van Orsi. Dat is het bedrag exclusief robots die elk 2 miljoen euro kosten, maar gratis door de producent ter beschikking worden gesteld aan Orsi. Op 18 september komt minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) het centrum openen.





Armen

Orsi werd in 2013 opgericht onder impuls van uroloog Alexandre Mottrie en dokter Geert Vandenbroucke, vandaag CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Ze maakten Orsi tot het grootste trainingscentrum voor robotchirurgie in Europa. Dergelijke chirurgie wordt vandaag voornamelijk toegepast bij prostaat-, nier- en blaaskanker en stilaan ook in de gynaecologie. Via een robot met 'armen', die de chirurg bedient met een joystick en pedalen, gebeurt een ingreep veel nauwkeuriger, verliest de patiënt minder bloed en wordt het trillen van de hand geminimaliseerd. De chirurg ziet alles op een camera. "Vorig jaar werden hier 904 chirurgen uit meer dan 20 landen opgeleid en dit jaar is de prognose dat we zo'n 1.200 cursisten opleiden. Een de nieuwbouw er is, kunnen meer dan 3.500 chirurgen per jaar leren werken met de allernieuwste technieken", stelt Luc Veramme.





De academie werd opgetrokken met steun van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaanderen die 5,9 en 1,5 miljoen euro op tafel legden. De provincie Oost-Vlaanderen bracht 600.000 euro in. Het 5.500 vierkante meter grote gebouw herbergt 4 operatie-units waar plaats is voor ruim 30 robots.





"Na twee jaar onderhandelen zijn we fier dat ook de universiteiten van Gent en Leuven elk voor 12,5 % aandeelhouder zijn geworden. Door de participatie van de twee grootste universiteiten van België is de kans groot dat onze opleidingen erkend worden met een officieel diploma. Daarnaast pompen ook wereldbedrijven uit de medische sector miljoenen in de uitbouw van en de research in het centrum. Zij geloven dus sterk in ons verhaal. Er lopen ook verregaande gesprekken met universiteiten in de rest van de wereld om Orsi Academy's te openen. België verovert de wereld met opleidingen in de robotchirurgie."