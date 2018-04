Meldingsplicht voor grote WK-schermen 28 april 2018

02u35 0

Wie de wedstrijden van het WK voetbal in Rusland op groot scherm wil uitzenden voor een publiek van meer dan 100 mensen, dient dat vooraf aan de stad te melden. Grote schermen op het openbaar domein of niet-afgesloten terreinen zijn verboden. De meldingsplicht voor grote schermen geldt van 14 juni tot 31 juli op het volledige grondgebied in Gent, en geldt dus ook voor horecazaken. Zij moeten ervoor zorgen dat hun scherm niet zichtbaar is van buiten, en dus ook niet vanaf hun terras. Wie zo'n voetbalfeest wil organiseren, zal dan vooraf advies krijgen van politie en brandweer. Formulieren dienen tijdig ingevuld te worden: voor 1 juni voor de wedstrijden in de groepsfase en ten laatste 3 dagen voor de uitzendingen van alle wedstrijden daarna. Wie zich niet houdt aan de meldingsplicht, riskeert 350 euro boete. Een groot scherm melden kan via www.stad.gent/wkvoetbal2018.





(VDS)