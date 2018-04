Megadatalek treft ook politie NIEUWE E-MAILADRESSEN VOOR EXTRA BEVEILIGING JEFFREY DUJARDIN

07 april 2018

02u45 0 Gent Ook wachtwoorden van de Gentse politie zijn donderdag gelekt. "Gelukkig ging het niet om recente info", zegt woordvoerder Matto Langeraert. "We werken binnenkort met nieuwe e-mailadressen en vragen onze mensen met aandrang hun inloggegevens niet te gebruiken voor sociale media."

Meer dan een miljoen wachtwoorden van Belgische internetgebruikers zijn donderdag online geplaatst, waaronder ook gegevens van de politie Gent en Schelde-Leie, en van UGent-rector Rik Van de Walle. Zij werden even wakker geschud toen e-mailadressen van hen tevoorschijn kwamen met een onleesbaar gemaakt wachtwoord erbij.





De Gentse politie reageerde snel op het nieuws. "Onze veiligheidsadviseur en onze dienst IT hebben gisterenavond (donderdag, red.) al een mail gestuurd om iedereen te verwittigen en aan te manen hun wachtwoord aan te passen en op te letten op sociale media", zegt Matto Langeraert, woordvoerder bij de Gentse politie. "De informatie die op de zoekmachine stond, is onderzocht. Daaruit is gebleken dat er geen gevaar was. De meeste informatie die gevonden werd, is niet recent en dus ongevaarlijk. Hoe dan ook, we werken binnenkort met nieuwe e-mailadressen. Daarbij is ook al gesensibiliseerd om veilig om te gaan met die inloggegevens. Bedoeling is dat de politiemensen die gegevens niet gebruiken voor sociale media. Op die manier kunnen we lekken voorkomen", stelt Langeraert.





Gevoelige informatie

Bij de politiezone Schelde-Leie (De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Gavere) bleek er toch een recent wachtwoord tussen te zitten. "We hebben het op tijd kunnen aanpassen, donderdagavond hebben we de nodige stappen ondernomen", zegt Katie Lefever, woordvoerder van politiezone Schelde-Leie. "De schade bleef beperkt. Het is natuurlijk iets waar je af en toe moet bij stilstaan, bij de politie is veel gevoelige informatie te vinden." Iemand met slechte bedoelingen zou door binnen te breken in de computers van de politie info over burgers kunnen verzamelen. Maar niemand moet ongerust zijn, zo ver is het niet gekomen.





De ethisch hacker die zichzelf 'dogberry' noemt, zette de inloggegevens donderdag online. Hij kondigde vorige week al aan dat hij een zoekmachine ontwikkeld had met daarin de gegevens van miljoenen internetgebruikers,waaronder ook de wachtwoorden en e-mailadressen van één miljoen Belgen. De gegevens zou hij verzameld hebben via verschillende lekken de afgelopen jaren. Al deze data zijn dan gebundeld op gotcha.pw, waarop je kan zoeken. Gelukkig voor de gebruikers bleef de informatie gedeeltelijk onleesbaar.





De actie van de hacker lijkt geslaagd: mensen waarschuwen voor de gevaren van het internet. Het grootste deel van de mensen die we spraken, hebben de dag waarop de zoekmachine online kwam, hun persoonlijk e-mailadres alsook hun professionele adressen gezocht. Al dan niet met resultaat.