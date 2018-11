Meesterwerk Hendrik Van Balen brengt amper 40.000 euro op Didier Verbaere

25 november 2018

17u52 2

Moord op de Onschuldige Kinderen, een meesterwerk van de Vlaamse schilder Hendrik Van Balen (1575 – 1632), bracht op de veiling zondagnamiddag bij Maison Jules in Gent amper 40.000 euro op. Het werk werd vooraf geschat op 50 tot 70.000 euro maar een gelijkaardig werk van de schilder bracht onlangs nog 260.000 euro op.

Het barokke werk uit 1624 was afkomstig uit een privécollectie. De eigenaar wenst anoniem te blijven. Kenners kenden het onbekende werk ook niet en het kwam in geen enkel naslagwerk over de kunstenaar voor. Lot 609 werd zondag rond 15.30 uur te koop aangeboden. De zaal zat afgeladen vol voor de veiling van zo’n 900 kunst- en antiek objecten.

Ook voor het veilinghuis aan de Dampoortstraat een spannend moment. Het komt immers niet vaak voor dat een oude meester op de markt wordt aangeboden. Van Balen wordt gelieerd met Rubens. Hij was de dooppeter van Maria, het 7de kind van Hendrik Van Balen. “Het werd door vier experts van het Rubenshuis, het Rubenianum, als authentiek en uniek verklaard. Er was ook geen enkele retouche aan gebeurd in de loop der eeuwen. Van de hand van de meester en getekend en gedateerd”, begon veilingmeester Henk De Keyser de verkoop. “Er is een schriftelijk bod binnen gekomen van 40.000 euro. Maar dat is een spotprijs voor dit werk”, aldus De Keyser. Bij de vraag wie een hoger bod wou doen bleef het stil in de zaal. Uiteindelijk werd het na drie tellen afgeklopt en krijgt de anonieme bieder (nummer 143) een meesterwerk voor een koopje. Hij moet ook geen 4 procent volgrechten betalen. Dat geldt enkel voor werken van kunstenaars die minder dan 70 jaar overleden zijn. De gebruikelijke veilingkosten van 23 procent moet de nieuwe eigenaar uiteraard wel betalen.