Meeste vuil komt nu van eetkramen 19 juli 2018

Zonder plastic bekers op de grond valt het op hoe proper het overal is na een feestnacht. Of toch bijna overal. In de buurt van eetkramen en frituren ligt het bezaaid met papier, kartonnen bordjes, doosjes en andere rommel. Zo heeft Sint-Jacobs een 'vuil hoekske' aan de Belfortstraat, maar ook aan de frituur aan het rond punt van Sint-Jacobs is er zo'n half stort. "Daar moeten we inderdaad ook naar kijken", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters. "Misschien moeten voor de toekomst kijken naar bio-afbreekbare bordjes." Het valt ook op hoeveel sigarettenpeuken op de Vlasmarkt liggen. Maar daarvoor is niet direct een oplossing te vinden. (VDS)