Meest debiele reglement van de Feesten vervalt: ook jenever na 1 uur ’s nachts



Sabine Van Damme & Erik De Troyer

04 april 2019

16u09 0 Gent Blijkbaar geldt tijdens de Gentse Feesten al 15 jaar lang een verbod om na 1 uur ’s nachts een ‘jeneverkot’ open te houden. Compleet absurd, want drank én sterke drank kan je in de Feestenzone overal kopen, tot 8 uur ’s ochtends. Edmond Cocquyt Junior bond de strijd aan tegen dit reglement, en won. “Een dikke, vette overwinning, nu kunnen we eindelijk zat worden met korte keten-producten”, knipoogt hij.

Volgens nachtburgemeester Cocquyt bestaat het reglement dat jeneverkoten dicht moeten om 1 uur ’s nachts al 15 jaar. “Toen stond er op elke hoek een jeneverkot, en de mensen werden veel te zat. Daarom heeft de stad toen beslist dat die jeneverkoten om 1 uur moesten sluiten. Daardoor is deze fantastische traditie bijna uitgestorven. Alleen op de Korenmarkt staat er nog een druppelkot, zoals we dat noemen, en vorig jaar hebben we er bij Trefpunt ook terug één open gedaan. En we bléven open, ook na 1 uur. Ik heb daar een persoonlijke boete van 250 euro voor gekregen!”

Strijd gewonnen

Het was Edmond menens met de strijd tegen dat reglement, en hij heeft die strijd nu ook gewonnen, zegt hij. “Een dikke, vette overwinning is dat. Eindelijk kunnen we weer zat worden met korte-keten-producten. Want iedereen was op de Gentse Feesten cocktails en brouwels aan het zuipen die van duizenden kilometers ver komen. Dat is echt niet goed voor het milieu. Nu kunnen we ons tenminste tegoed doen aan drank die bij ons om de hoek wordt gestookt. Veel beter!”

Schrapping goedkeuren

Bij de stad klinkt een iets genuanceerdere versie, maar het blijkt wel te kloppen wat Cocquyt beweert. Het reglement dat er maar één jeneverkot per feestkern mocht staan én dat dat om 1 uur ’s nachts dicht moest, bestaat echt. “Maar het lijkt ons achterhaald, aangezien er ondertussen veel cocktailkramen zijn bijgekomen, en die mogen wel open blijven tot 2.30 uur”, zegt Laurens Teerlinck, woordvoerder van feestenschepen Annelies Storms (sp.a). “En dus gaan we dat artikel uit het reglement schrappen. Dat moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.”

De kans is echter klein dat er iemand van de gemeenteraad zich hiertegen zal verzetten. Want behalve cocktails tot 2.30 uur op de pleinen, zijn er ook pakweg Irish Coffees op de Vlasmarkt, tot 8 uur ’s morgens. En het is nu niet dat je daarvan nuchter wordt. Het korte keten-aspect waar Cocquyt mee zwaait, heeft dus niks te zien met de beslissing om de regel in de vuilnisbak te keilen, maar het past alvast wel in de tijdsgeest.