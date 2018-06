Meer pret zonder auto of rugzak GEEN GROTE WIJZIGINGEN IN ORGANISATIE SABINE VAN DAMME

09 juni 2018

02u46 0 Gent Wie naar de Gentse Feesten komt, zal dit jaar geen grote wijzigingen opmerken in de organisatie. Behalve de herbruikbare bekers dan, goed voor een gigantische ommezwaai in de milieubelasting. We zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Terreurniveau 3:

Ons land zit momenteel op terreurniveau 2, maar voor de Gentse Feesten blijven de maatregelen voor niveau 3 gehanteerd. "Niet omdat het moet, wel omdat we kiezen voor die extra veiligheidsmaatregelen", zegt feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld). Dat houdt dus in dat overal rugzakcontroles mogelijk zijn, dat er wegversperringen worden geplaatst om te beletten dat voertuigen op de mensenmassa zouden inrijden, en dat er veel politie op de been zal zijn.





glas en blik:

Rondlopen met glas is nog steeds verboden. En er wordt vriendelijk maar met aandrang gevraagd om ook blik thuis te laten. Drink op de pleinen, dat houdt de Feesten gratis.





Tram:

De tram mag dit jaar maar tot 13.30 uur door de feestenzone rijden, of een half uur minder lang dan vorig jaar. Dat laat de stad toe de zone tijdig af te sluiten.





Parkeren en openbaar vervoer:

Met de auto komen is een slecht idee. Alle straatparkeerplaatsen in en rond de feestenzone worden 'bewonersparkeren', en in de ondergrondse parkings geldt dag en nacht het duurste weektarief. Tram 1 rijdt dag en nacht tot Flanders Expo, en er zijn ook nachtelijke feestenbussen. Bovendien wordt het aantal fietsenstallingen opnieuw opgetrokken, van 4.411 vorig jaar naar 4.727.





Sanitair:

Er komt geen extra sanitair, al wordt hier en daar wel geschoven met locaties. Wildplassen blijft sowieso een risicovolle bezigheid, die je 120 euro kan kosten, of zelfs meer als je meerdere malen wordt betrapt.





Infotent:

De infotent van de stad, die de voorbije jaren voor het stadhuis stond, verdwijnt. De infostand zal nu te vinden zijn onder het Belfort, in de Stadswinkel. Die is te bereiken via het trapje langs de kant van het stadhuis. Merchandising, gratis vind-je-kindjebandjes, het feestenmagazine en veel meer is daar te vinden.





Lege portemonnees:

De Markt van de Lege Portemonnees op de laatste zondag start iets vroeger dan vorig jaar, om 14 uur al.





Fleurig stadhuis:

Een bezoekje aan het stadhuis valt aan te raden. De mensen van de Floraliën bebloemen immers de inkomhal, maar ook de rest van de benedenverdieping, zoals het Oostenrijks salon en de trouwzaal, worden 'floraal opgesmukt'. Ook de kiosk op de Kouter is de hele feestenperiode bebloemd door de Floraliën.





Baudelopark:

Geniet voor de laatste keer van het Baudelopark zoals het er nu uitziet. Na de Gentse Feesten start de heraanleg van dat park. De stad beloofde dat vorig jaar ook al, maar dit keer menen ze het daar écht. Het blijft uiteraard afwachten.