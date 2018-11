Meer dan half uur aanschuiven op R4 na aanrijding Wouter Spillebeen

30 november 2018

09u50 4 Gent Op de R4 ter hoogte van Drongen heeft een aanrijding vrijdagochtend heel wat verkeershinder veroorzaakt.

Rond 8.30 uur kwam het er tot een aanrijding tussen twee wagens op de R4 richting Merelbeke, net voor Drongen. Mogelijk was er ook een derde wagen bij betrokken. Een chauffeur raakte gewond en moest met spoed overgebracht worden naar het ziekenhuis. De chauffeur verkeert niet in levensgevaar.

Door de aanrijding was het even onmogelijk voor het achterliggend verkeer om verder te rijden. Daarom wilde de politie zo snel mogelijk een baanvak openstellen. Intussen groeide de file aan en moesten chauffeurs meer dan een half uur aanschuiven. “Daardoor raakte de takelwagen ook moeilijk bij het ongeval”, klonk het bij de politie rond 9.15 uur. Rond 9.50 uur was de R4 weer vrij.