Meer dan één chauffeur op tien te snel tijdens ‘flitsmarathon’ Snelheidsduivel rijdt met 112 per uur over Deinsesteenweg Sam Ooghe

05 april 2019

17u08 0 Gent De Gentse politie heeft tijdens de nationale ‘flitsmarathon’ van woensdag 81 chauffeurs betrapt op overdreven snelheid. Dat is twaalf procent van het aantal gecontroleerde voertuigen.

De flitsmarathon was een nationale actie, waar meer dan honderd politiezones aan deelnamen. De Gentse flikken controleerden tussen 6 uur ‘s ochtends woensdag en 6 uur ‘s ochtends donderdag op vijf verschillende locaties. “In totaal passeerden 695 voertuigen onze camera’s”, laat de politie weten. “81 werden geflitst.” Dat is twaalf procent - een hoog percentage in vergelijking met de rest van het land.

“De hoogste snelheid legden we vast in de Deinsesteenweg”, zegt de politie. “Daar bedraagt de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur. Er zoefde ‘s nachts een snelheidsduivel aan 112 km/u voorbij. Overdag legde onze camera ook de nummerplaat vast van een chauffeur die aan 60 km/u door de zone 30 reed.”