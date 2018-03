Meer dan 300 riviercruises dit jaar 13 maart 2018

Het cruiseseizoen is gestart, en Gent doet het weer goed op het vlak van riviercruises. North Sea Port verwacht dit jaar ruim 300 schepen. Het 5-sterrenhotelschip 'Swiss Tiara', varend onder de Zwitserse vlag, trekt het cruiseseizoen voor North Sea Port op gang. Vanaf nu zijn er het hele jaar door dagelijks riviercruiseschepen te zien in het havengebied van North Sea Port.In Gent - met een traditie van binnenvaartcruises - zullen er 280 afmeren. Dit brengt het totaal op ruim 300 binnenvaartcruiseschepen. Het merendeel van de schepen komt uit Duitsland en Zwitserland. De binnenvaartcruises brengen ruim 35.000 passagiers naar de grensoverschrijdende regio van North Sea Port. Tal van passagiers bezoeken Zeeland of gaan op stap in Gent. (VDS)