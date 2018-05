Meer dan 2.000 overtredingen vorige maand 16 mei 2018

02u49 0

De Gentse politie heeft in april 2.188 overtredingen vastgesteld bij verkeerscontroles. De politie gaf de cijfers gisteren vrij. Daaruit blijkt dat de politie gemiddeld ongeveer één controle per dag uitvoerde. Vijf procent van alle gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken. Ook drie dronken fietsers werden betrapt. Zij moesten hun fiets voor drie uur afgeven. Bij snelheidscontroles bij meer dan 6.000 wagens, stelde de politie vast dat 8,6% te snel reed. De controles draaiden ook rond gsm-gebruik, het dragen van de gordel en hinderlijk parkeren. Specifiek in april richtte de verkeersdienst van de politie zich op bromfietskoeriers. In totaal stelden de agenten 19 overtredingen vast. (OSG)