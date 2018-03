Meer controle op afficheren huurprijzen 07 maart 2018

02u51 0

Als een woning te huur wordt gesteld, is het verplicht op de affiche de huurprijs te vermelden. Heel wat verhuurders lappen dit aan hun laars, maar vanaf dit jaar wordt de pakkans groot.





"Uit cijfers die ik enkele jaren geleden opvroeg, bleek dat in 2014 98 inbreuken werden beboet", zegt raadslid Astrid De Bruycker (sp.a). Zij wilde weten hoe het de jaren nadien verliep. "In 2015 waren er 130 vaststellingen, waarvan 85 beboet. En in 2016 waren er 103 vaststellingen waarvan 79 beboet. De cijfers van in 2017 zijn nog niet beschikbaar", zegt burgemeester Termont. "Vanaf 2018 zullen naast de mensen van de Dienst Toezicht ook de Gemeenschapswachten vaststellingen doen rond de verplichte affichering te huur. Zij zullen dit doen in acht prioritaire wijken: Binnenstad, Dampoort, Rabot, Ledeberg, Brugse Poort, Sluizeken, Muide en Bloemekenswijk. De Dienst Toezicht controleert in de andere Gentse wijken." (VDS)