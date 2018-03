Meer alcohol en drugs achter stuur CRIMINALITEITSCIJFERS DALEN, MAAR NOG PIJNPUNTEN SABINE VAN DAMME

13 maart 2018

02u53 0 Gent Liefst een derde van de gevatte daders van diefstallen met geweld in Gent is minderjarig. Daarnaast worden meer mensen betrapt onder invloed van alcohol (+43%) of drugs (+84%) achter het stuur.

Uit het rapport van de Gentse flikken blijkt dat de criminaliteitscijfers opnieuw dalen. In zes jaar tijd zijn ze met 17% gezakt. In 2017 daalden vooral de woninginbraken, de autokraken en de gauwdiefstallen. Ook de geregistreerde verkeersongevallen daalden met 15%. "De woninginbraken dalen al 4 jaar op rij", zegt korpschef Filip Rasschaert. "We hadden er 1.289 in 2017, of 24% minder dan in 2016. Opmerkelijk is dat veel in appartementen ingebroken wordt (29%). We hebben 98 daders gevat en 80 feiten opgehelderd." Het aantal autodiefstallen daalde met 8,5%, het aantal autokraken met 35%. Er waren 87 diefstallen en 1.019 kraken in 2017. Daartegenover staat dat het aantal fietsdiefstallen stijgt met 19%, ook door meer aangiftes. We hebben 221 fietsdieven en 68 helers opgepakt. Er worden trouwens ook steeds meer brommers en vooral scooters gestolen. Het aantal gauwdiefstallen daalde (556 feiten), maar er waren wel meer tasjesroven (154)."





Opmerkelijk zijn de cijfers over diefstallen met geweld. "Het aantal feiten daalde, van 467 naar 417. We konden 149 daders oppakken. Pijnlijk is de leeftijd van die daders. Liefst een derde bleek minderjarig." Burgemeester Termont vindt dat de hogere overheid dringend actie moet ondernemen. "Het jeugdparket brengt die jonge daders voor de rechter, maar die laat ze weer lopen. Kinderen mogen niet opgesloten worden, maar de instellingen zitten vol." In Gent gaat het om kinderen van een aantal Roma-families, waar niemand vat op krijgt. Hen het land uitzetten blijkt onmogelijk, omdat ze minderjarig zijn en de ouders niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de daden van hun kinderen.





Betere apparatuur

Ook veel Gentse chauffeurs krijgen slechte punten. Gsm-gebruik achter het stuur steeg met 14%, naar 2.821 betrapte chauffeurs. Er werden ook 43% meer chauffeurs onder invloed van alcohol betrapt, of 1.210 feiten. Dat ligt deels aan de verbeterde apparatuur. Ook drugs achter het stuur komen steeds meer voor. In 2016 werden 84 bestuurders gevat, in 2017 155. Gelukkig dragen chauffeurs wel steeds vaker hun gordel, en blijkt ook het aantal parkeerovertredingen gedaald met 10%. Hardrijden blijven we wel hardnekkig doen. In 2017 werden 83.261 auto's geflitst. Dat is 20% minder dan in 2016, met dank aan de superflitspaal. In de zone 30 werden dan weer meer inbreuken vastgesteld. Liefst 21.391 bestuurders liepen tegen de lamp, 15% meer dan in 2016. Het aantal verkeersongevallen is met 15% gedaald. Ook het aantal ongevallen met fietsen is gedaald. Bij de meeste ongevallen met fietsers is de tegenpartij een auto, en niet een andere fiets.