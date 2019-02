Mee met de burgemeester naar Europese vergadering? Geef dinsdag uw ideeën Sabine Van Damme

08 februari 2019

18u00 0 Gent In maart is er de tweede ‘Mayors Summit on the Future of Europe’, een ontmoetingsdag waar Europese burgemeesters en politici samenkomen om over de toekomst van Europa en de Europese steden te debatteren. Ook burgemeester Mathias De Clercq gaat daar naartoe, en hij wil een Gentenaar met ideeën meenemen. Die zoekt hij nu dinsdagavond.

“Omdat de Stad Gent haar inwoners wil informeren over en betrekken bij het Europese beleid, organiseren we op dinsdag 12 februari een Europees Burgerpanel”, zegt de burgemeester. “Daarbij kunnen alle Gentenaars die dat willen zich uitspreken over de thema’s ‘Sociaal Europa’ en ‘Groen Europa’.”

Bedoeling is dat de Gentenaars die avond brainstormen over wat Europa beter of anders kan doen op het vlak van sociaal en groen beleid. De 3 beste ideeën van die avond zullen worden voorgelegd worden op de ‘Mayors Summit on the Future of Europe’. Die gaat door op woensdag 20 en donderdag 21 maart, in Brussel.

Eén Gentenaar die dinsdag het burgerpanel bijwoont, zal samen met burgemeester De Clercq naar die ‘Mayors Summit on the Future of Europe’ mogen, en daar actief betrokken worden in het programma.

Het Europees Burgerpanel vindt nu dinsdag 12 februari plaats in het gebouw De Stroom (Franklin Rooseveltlaan 1, aan de Zuid dus), vanaf 19.30 uur. Op het programma: verwelkoming door burgemeester Mathias De Clercq, toelichting door Machteld Boussemaere van Europahuis Ryckevelde over het Europees beleid en de gekozen thema’s, brainstorm aan diverse tafels in 3 rondes, korte presentatie van de 3 beste ideeën van de avond, en slot door Nanouk Lemmerling, Gentse president voor Europa. Om 22 uur zit de avond er op.