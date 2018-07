Mee bouwen aan Park Katrol telex 04 juli 2018

Iedereen vanaf 7 jaar mag tijdens de Gentse Feesten mee bouwen aan een gezamenlijk kunstwerk, gemaakt uit recyclagemateriaal. Wat het eindresultaat zal zijn, hangt dus af van de creatieve input van het publiek. Met het theatrale bouwpark PARK KATROL wil bedenker/scenograaf Giovani Vanhoenacker graag ambachten als hout- of staalbewerking en creatief handwerk onder de aandacht brengen. In Park Katrol haalt hij het verdoken talent in iedere bezoeker naar boven. De basis is een constructie van Giovanni, in samenwerking met Bolwerk (kunstenwerkplaats te Kortrijk), vormgeefster Griet Herssens en theatermaker Michiel Soete. Er wordt gebouwd in het Willem De Beerpark, naast Batacratie. (VDS)