Mededader ramkraak bij juwelier Foulon krijgt 3 jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

12 maart 2019

12u41 0 Gent Hossein S. heeft in het Gentse hof van beroep drie jaar cel gekregen. In eerste aanleg werd de man vrijgesproken op basis van twijfel, maar het openbaar ministerie ging hiertegen in beroep. De man werd door het parket aanzien als mededader bij de ramkraak op juwelier Foulon in de Langemunt in Gent, maar hij bleef zijn onschuld volhouden tot aan het arrest, “Ik heb er niks mee te maken! Uw moeder”, schreeuwde hij uit.

Op 2 mei 2017 rond 3 uur stond de Langemunt op zijn kop na een brutale ramkraak bij juwelier Foulon. In colonne, met een oude Ford Mondeo, scooter en motorfiets, kwamen de daders ’s nachts vanuit de Groentenmarkt de winkelwandelstraat ingereden. Op de camerabeelden was te zien hoe ze met de wagen tot vijfmaal toe de metalen poort ramden en zo binnen geraakten in de zaak. Het trio werd echter verrast door de pijlsnelle tussenkomst van de politie. Die was in de buurt toen ze de inbraakmelding binnenkreeg. Terwijl twee daders met 90.000 euro aan juwelen wegvluchtten op de motorfiets, kwam G.S.R. een fractie later uit de juwelierszaak. Ondanks twee waarschuwingsschoten van de politie liep hij weg en sprong hij in de Leie, waar hij uiteindelijk verdronk. Hulp van de politie, die hem uit het ijskoude water wilde redden, weigerde hij.

DNA

Uiteindelijk pakte de politie Hossein S. op in september, nadat er twee dagen na de ramkraak via een informant een tip binnen kwam dat hij mogelijk betrokken zou zijn. Op de handvatten en benzinedop van de betrokken scooter werd ‘meng-DNA’ gevonden, waarvan ook DNA van S. tussen zat. Ook in de wagen is DNA van hem gevonden, op de gordel. In eerste aanleg kreeg Hossein de vrijspraak op basis van twijfel, omdat niet bewezen kon worden wanneer het DNA daar terecht kwam. De procureur-generaal in het hof vond dit onbegrijpelijk, “De vrijspraak was onjuist. Er zijn meerdere aanwijzingen die zijn schuld bewijzen, waaronder het DNA”, aldus de procureur-generaal die het hof laat oordelen over de straf.

Die DNA-sporen waren volgens Nicholas De Mot, de advocaat van S., onvoldoende om hem als dader van die ramkraak aan te wijzen. “In de Brugse Poort kent iedereen elkaar, die brommer zal ook gedeeld zijn. En het DNA in de wagen, hij zal er ook wel eens in gezeten hebben. Maar mijn cliënt kan zich niet herinneren dat hij ooit in die wagen zat.” Het hof van beroep oordeelde dat de man betrokken was bij de feiten, onder andere op basis van het DNA-bewijs. “De feiten getuigen van een roekeloze en de criminele ingesteldheid gecombineerd met het brutaal geweld”, zei de voorzitter bij het arrest. De beklaagde kon zijn oren niet geloven, “Ik heb er niks mee te maken! Uw moeder!” Waarna hij kwaad naar buiten liep.