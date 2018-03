Maxime (21) wil 24 flans opzuigen in 1 minuut 02 maart 2018

In de tweede auditieaflevering van Belgium's Got Talent die vanavond wordt uitgezonden op VTM is Gent goed vertegenwoordigd. De sexy dames - tussen 17 en 27 jaar oud - van Faemme Nation van het Gentse KC Dance Complex bewijzen dat stoere hiphop ook erg vrouwelijk kan zijn. Ze brengen een hiphopchoreografie op hoge hakken. "We hebben het dansen op hiphop met hakken al meer dan een jaar geleden geïntroduceerd in onze dansschool. Nog meer dan bij een klassieke hiphopdans is het de kunst om de juiste balans te vinden, maar onze dames beheersen de dans. We hebben er dus alle vertrouwen in", zegt choreografe Karen Claerhout. Jurylid Niels Destadsbader is alvast fan. "Doen jullie ook huiskamerconcerten", vraagt hij.





Ook Gentenaar Maxime Pans (21) gaat geen uitdaging uit de weg. Hij heeft zonder twijfel één van de meest unieke talenten dit seizoen: flans opzuigen. Tijdens zijn auditie probeert hij zijn persoonlijk record te verbreken. "Ik was vroeger actief in het jeugdwerk en tijdens de eetpauze met mijn collega's begonnen we voor de grap flannetjes op te zuigen. Zo ontdekte ik mijn talent." Zijn huidige record is 16 flannetjes in 53 seconden. "Tijdens de uitzending hoop ik er 24 op te zuigen in een minuut." En dan te zeggen dat Maxime eigenlijk geen flannetjes lust. "Neen, chocomousse eet ik veel liever", bekent Maxime.





(YDS)