Matras zet fietspad onder water 27 januari 2018

Het Gaardenierspad, het belangrijkste fietspad tussen Wondelgem en Gent, staat niet meer onder water. Wekenlang was het quasi onmogelijk om nog over het pad te fietsen zonder daar minstens natte voeten aan over te houden. "Na lang zoeken hebben we de oorzaak gevonden", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Langs dat fietspad loopt een gracht, op het terrein van Wissenhaeghe. Er is een verbinding tussen die gracht en de Lieve. Nu blijkt dat die verbinding verstopt zat, met afval, en zelfs met een matras. Neem daarbij een extreem natte maand en je krijgt een overstroming. De doorgang wordt vrijgemaakt en we blijven een tijdje pompen." (VDS)