Mathias (waarnemend) burgemeester, en systeem hapert Sabine Van Damme

19 november 2018

19u13 0 Gent Mathias De Clercq claimt al sinds 14 oktober de burgemeesterssjerp, maar hij heeft hem gisteren nog steeds niet binnen. Toch mocht hij gisteren de gemeenteraad voorzitten, op de plaats van burgemeester Termont.

Die was uitgenodigd voor het koninklijk banket, en aangezien De Clercq eerste schepen is, werd hij waarnemend burgemeester. Hij voelde zich duidelijk meteen op zijn gemak, centraal aan de desk. Zelfs toen het systeem haperde en er dus niet kon gestemd worden over de voorliggende punten, bleef Mathias rustig. “We hebben nog steeds het alternatief van handopsteking”, zei hij half lachend, maar er moest uiteindelijk echt op die manier gestemd worden. Eerste burgemeesterscrisis vlotjes opgelost dus.