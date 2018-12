Mathias De Clercq wil zo snel mogelijk eenheid in Open Vld terugbrengen Sabine Van Damme

18 december 2018

19u11 2 Gent Bijna-burgemeester Mathias De Clercq beseft dat zijn partij door zeer woelig water gaat. Hij hoopt dat de eenheid snel teruggebracht kan worden. “En ik wil daar mijn steentje toe bijdragen”, zegt hij.

Of en wanneer De Clercq op de hoogte was van wat er te gebeuren stond op de bestuursvergadering vorige zaterdag, is nog steeds niet duidelijk. “Ik heb op vrijdagavond nog met iedereen gepraat”, zegt hij. “Ook op de bestuursvergadering zelf heb ik nog beide kandidaten apart genomen. Ik heb ook nog een toespraak gehouden, in de hoop tot een vergelijk te komen. Dat was een heel emotioneel moment.”

Maar Sami vragen om zich alsnog terug te trekken, gaat hij niet doen. “Iedereen mag de ambitie hebben om schepen te worden, en de procedure is correct verlopen. Het bestuur heeft Sami aangeduid als volgende schepen, en ik ben ervan overtuigd dat hij dat goed zal doen. Zonder afbraak te doen aan de capaciteiten van Peeters, waarmee ik 12 jaar fantastisch heb samengewerkt.”

“Het is belangrijk dat we nu snel terug eenheid brengen binnen de partij”, vervolgt De Clercq. “Dat Mick Daman een stap opzij zet, is een terechte beslissing. We moeten nu snel een nieuwe voorzitter vinden die iedereen terug op dezelfde lijn kan krijgen, en daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen.”