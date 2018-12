Mathias De Clercq: “Peeters krijgt prominente rol binnen de partij” Sabine Van Damme

27 december 2018

10u09 5 Gent Anderhalve week na de verrassende exit van de Gente schepen Christophe Peeters, reageert burgemeester Mathias De Clercq op de heisa. Na contact met de oud-schepenen van de partij, belooft De Clercq nu dat Peeters een prominente rol binnen de partij zal behouden.

“Christophe Peeters krijgt een prominente plaats binnen de partij”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Het bestuur heeft Sofie Bracke en Sami Souguir aangeduid als schepenen voor Open Vld, en ik zal mij samen met hen en de hele ploeg inzetten voor onze stad”, zegt hij. “En ik engageer mij er persoonlijk voor om ervoor te zorgen dat Christophe Peeters een prominente rol binnen onze partij zal blijven spelen. Ik heb begrip voor alle emoties die met het aanstellen van Sami Souguir en dus niet Christophe Peeters als schepen gepaard gaan, dat is menselijk. Maar ik ga mij nu keihard inzetten om met iedereen rond te tafel te gaan zitten, te luisteren, en in alle sereniteit de eenheid binnen onze partij terug te brengen.”

Dat Peeters met 4.837 stemmen in Gent wordt opzijgeschoven voor Sami Souguir, goed voor 2.002 stemmen, dat pikken de Gentse liberalen niet. Alle liberale oud-schepenen schreven een brief naar Rutten en De Clercq om ‘deze vergissing recht te zetten’. Maar een reactie kwam er niet. Tot gisteren, met een tweet van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. “Pal achter Mathias De Clercq. Publieke aanvallen dienen de partij, de Gentenaars en het algemeen belang niet. #Gent.”



Christophe Peeters zelf wenst momenteel niet te reageren op die uitspraken.



Ondertussen liet ook de Gentse (ex-)voorzitter Mick Daman opnieuw van zich horen, vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij stelde daar dat hij alleen een stap opzij heeft gezet in het heetst van de strijd, om de gemoederen te bedaren, maar dat hij daar nu spijt van heeft.

