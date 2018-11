Mathias De Clercq meest positieve Gentse politicus op Twitter (en tweede op Vlaams niveau) Sabine Van Damme

22 november 2018

13u42 1 Gent Knack heeft een onderzoek gevoerd naar het Twittergedrag van Vlaamse politici, en data-analist Kristof Boghe is nog een stap verder gegaan. Hij keek naar positieve en negatieve emoties in 600.000 tweets van 251 politici. Mathias De Clercq blijkt een ‘positivo’.

Over het algemeen blijken de partijen CD&V en Open Vld consequent de meest positieve tweets de wereld in de sturen. N-VA, sp.a en Groen zijn relatief neutraal, Vlaams Belang en PVDA zijnd e zuurpruimen van dienst. En die stijl houden de partijen ook al jaren aan. Het gaat volgens Boghe dus effectief om een verschillende communicatiestijl. PvdA scoort in zijn onderzoek bijvoorbeeld vooral negatief door revolutionaire termen als ‘strijd’, ‘verzet’, ‘protest’, en ‘crisis’.

“Op individueel vlak is het beeld heel wat genuanceerder: sommige N-VA’ers zijn uitermate positief, zoals onze minister-president Geert Bourgeois en minister van Innovatie en Sport Philippe Muyters”, klinkt het bij Boghe. “Beide heren lijken een vorm van ‘statesmanship’ op zich te nemen, zoals we bij CD&V merken. Opvallend is dat Bert Maertens, die Bourgeois vervangt in de Kamer, de positieve stijl van zijn voorganger netjes overneemt. Ook hij is een opvallend positieve N-VA’er.”

Op individueel vlak blijkt ‘onze’ Mathias De Clercq van Open Vld de tweede positiefste politicus, na Danielle Godderis-t’Jonck van N-VA, en voor Hilde Crevits van CD&V. Verder valt op dat slechts één sp.a’er, namelijk Daniel Termont, in de ‘positieve’ lijst staat. In de negatieve lijst staan geen Gentse politici in de top 15. Die wordt aangevoerd door Anke Vandermeersch van Vlaams Belang.

Boghe gebruikte voor zijn onderzoek een algoritme van de Universiteit Antwerpen, waarbij 1.000 adjectieven werden ingedeeld volgens polariteit. Zo krijgt elke tweet een zekere score. Enkel accounts met minstens 500 eigen tweets (retweets tellen niet) werden meegenomen. Eén probleem in het onderzoek: het algoritme herkent geen sarcasme. Al is dat volgens Boghe geen obstakel. “Dit vormt enkel een probleem als je er van uit gaat dat bepaalde politici veel meer sarcastisch tweeten dan anderen.”

Het volledige onderzoek vindt u hier