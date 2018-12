Mathias De Clercq legt eed af: “Ik zal me met elke vezel zes jaar lang inzetten voor alle Gentenaars” Jongste naoorlogse burgemeester brengt gezin mee naar ceremonie Didier Verbaere

22 december 2018

20u00 0 Gent In de statige ambtswoning van de Oost-Vlaamse gouverneur op de Vlasmarkt heeft Mathias de Clercq (Open Vld) zaterdagnamiddag de eed afgelegd als burgemeester van Gent. In aanwezigheid van zijn gezin, zijn vader, familieleden en vrienden beloofde hij zich met elke vezel in zijn lijf te zullen inzetten voor alle Gentenaars.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) had Mathias De Clercq donderdag al benoemd als burgemeester en opvolger van Daniël Termont. Hij is de jongste naoorlogse burgemeester van de stad en moest zaterdag enkel nog de eed afleggen bij waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. De 36-jarige Mathias, in donkerblauw pak, had voor de gelegenheid ook zijn echtgenote Elsbeth en zoontje Cezar (6) en dochtertje Giulia (4) meegebracht. Ook vader Yannick De Clercq was erbij en nog enkele familieleden. En zijn mentor Dirk Verhofstadt, broer van voormalig premier Guy en hoogleraar aan de Universiteit van Gent.

Gouverneur Didier De Tollenaere liet bij de begroeting weten dat voor hem het ambt van burgemeester het mooiste politieke ambt is dat je kan uitvoeren. “Je werkt dicht bij de burgers, met en voor mensen en je kan beslissingen van je beleid snel uitvoeren”, aldus Detollenaere. Mathias beaamde en zweerde nadien de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te komen. “Ik zal me met elke vezel in mijn lijf zes jaar lang inzetten voor alle Gentenaars en het beste van mezelf geven”, beloofde de kersverse burgemeester meteen. “Voila zie. Om het met een schone Gentse uitdrukking te zeggen”, lachte Mathias.

Intens moment

“Het was een intens moment”, gaf De Clercq nadien op de receptie toe. “En ik heb ook even gedacht aan mijn bompa Willy. Hij is altijd wel een beetje bij mij en ik zal zijn advies nooit in de wind slaan. Blijf jezelf, altijd en overal”, zegt Mathias. Willy De Clercq, een politiek icoon, overleed in november 2011. Op de avond van de verkiezingen riep Mathias zichzelf als burgemeester uit om het historische onrecht tegen zijn bompa recht te zetten. Grootvader Willy won de verkiezingen met glans in 1976 met meer dan 21.000 voorkeurstemmen. Maar de liberale vicepremier werd toen door de CVP naar de oppositiebanken verwezen.

“De eedaflegging van Mathias is een mooi moment in de geschiedenis van onze familie”, zegt vader Yannick De Clercq. “Ik ben zeker dat ons vader enorm fier zou geweest zijn mocht hij er bij zijn. Mathias heeft altijd zeer bewust voor Gent gekozen en nooit een nationaal mandaat nagestreefd. Die inzet die hij jarenlang toonde, is nu beloond door de Gentenaars. Zij vonden duidelijk dat Mathias de meest voor de hand liggende burgemeester voor de stad was”, weet Yannick. “Hij is oud en wijs genoeg, maar als ik Mathias één goeie raad kan geven, dan is het onze leuze die op het wapenschild van de familie De Clercq staat. En dat is ‘doorzetten’.”

Burgemeester én vader

Mathias was sinds woensdag al waarnemend burgemeester aangezien Daniël Termont op skivakantie vertrok. Op 1 januari wordt hij titelvoerend burgemeester en op 3 januari wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. “De tricolore burgemeesterssjerp ligt onder de kerstboom”, lacht Mathias. “De komende dagen ga ik toch wat proberen te genieten van de rust met mijn gezin. En op tweede kerst vier ik mijn 37ste verjaardag. Ik vond het fantastisch vandaag dat ik dit met mijn kinderen kon beleven. Ook al kennen ze enkel de burgemeester uit Samson en Gert. En ze dachten dat we iets zouden eten op een eedaflegging. Ik zal nu waarschijnlijk nog vaker van huis zijn, maar ik heb een fantastische band met mijn kinderen. Die liefde die ze me schenken, geeft me kracht. Daarom zal ik proberen om elke zondagnamiddag tijd voor hen te maken. De mensen zullen ook wel begrijpen dat ik niet enkel burgemeester, maar ook een papa ben”, besluit Matthias.