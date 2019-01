Mathias De Clercq: "Een jonge burgemeester? Mensen vinden dat wijs" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW STAD Sabine Van Damme

05 januari 2019

09u57 6 Gent Met zijn 37 jaar is Mathias De Clercq de jongste naoorlogse burgemeester van Gent. Hij belooft een nieuwe stijl van besturen met meer betrokkenheid van de burgers én de oppositie. In Café Den Turk, de bruinste kroeg van Gent, praat hij openlijk, ook over zijn kinderen én de heisa van de afgelopen weken. "Voor iedereen goed doen kan niet. Nooit. Dat besef ik heel goed."

Op tweede kerstdag werd je 37. Piepjong is dat voor een burgemeester, naar Gentse normen dan.

"Dat is zo. Alleen Hippoliet Lippens was jonger toen hij burgemeester van Gent werd, die was 35. Maar dat was in 1882. Ik denk trouwens dat mijn jeugdig enthousiasme een voordeel is voor de stad, zeker omdat ik dat kan koppelen aan mijn ervaring. Ik ben al 12 jaar schepen in Gent. Ik ben er vroeg aan begonnen, ik werd in 2006 voor het eerst verkozen, toen ik 24 was. En ik legde mijn eed af op mijn 25ste. De mensen vinden dat wijs, een jonge burgemeester. Ik voel dat op straat. Gent is van geest een jonge stad."

Het is wel een verpletterende verantwoordelijkheid, burgemeester van Gent zijn.

"Absoluut, maar ik heb daar geen schrik voor. Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien ben ik al dikwijls waarnemend burgemeester geweest, dus ik heb wel een idee van wat er op mij afkomt. Ik vind het zelf vooral een hele eer om burgemeester van Gent te mògen zijn."

Zal er, met een jonge burgemeester, iets veranderen qua stijl van besturen?

"Absoluut, al ligt dat niet aan mij alleen. We hebben met het nieuwe schepencollege resoluut gekozen voor een samenwerkingsmodel. We willen als stadsbestuur samenwerken met de buurgemeenten, met het Vlaams en het federaal niveau. We willen ook op Gents niveau de krachten bundelen, ook met de oppositie, om meer middelen naar Gent te halen die we dan kunnen investeren in de stad. Anneleen Van Bossuyt van N-VA heeft alvast de uitgestoken hand op dat vlak aanvaard. Iedereen beseft: als we in Gent één front vormen om onze belangen te verdedigen, dan kunnen ze daar in Brussel alleen ja of ja op antwoorden. We hebben dat zo gedaan voor de zeesluis in Terneuzen en voor de fusie van de havens. Dat rendeert. Maar we willen ook de organisaties én de burgers meer betrekken bij de politiek. Met de burgerbegroting kunnen mensen op wijkniveau beslissen wat er moet gebeuren met het belastinggeld, specifiek voor hun buurt. We willen ook de drempel verlagen om vragen of ideeën van burgers op de gemeenteraad te brengen en gaan voor een actieve openbaarheid van bestuur. Vroeger moest je documenten opvragen als je ze wilde inkijken, nu gaan we die online zetten, voor zover de wet op de privacy dat toelaat."

Je beseft dat burgemeester een functie is die veel tijd en energie zal vergen? Valt dat te combineren met twee jonge kinderen?

"Dat zal lukken. 'Mijn madam' is advocate, ook zij heeft dus een heel drukke job. Maar wij zijn heus niet de enige Gentenaars met een druk professioneel leven en kleine kinderen. Net als andere ouders moeten wij ook oplossingen zoeken. Dat is altijd al zo geweest. We hebben het geluk te kunnen rekenen op onze ouders die onze kinderen graag én goed opvangen. Cezar is nu 6, Giulia 4. Ze zijn het nooit anders gewend geweest. Bovendien maak ik er echt werk van om quality time met hen in te lassen. Op zondagnamiddag wil ik bij mijn gezin zijn. Ik ben zelf een kind van gescheiden ouders, ik vind dat gezinsleven dus echt belangrijk. We gaan dan wandelen, en koken daarna samen thuis. Vooral Elsbeth kookt, ik ben dan de sous-chef. En op zondag kan ik dan eens zelf de kinderen in bed steken, dat lukt niet in de week. Al probeer ik op weekdagen wel de kinderen af en toe zelf naar school te brengen, met de bakfiets. Dat wil ik blijven doen, want ik vind dat belangrijk. Mijn kinderen zijn het schoonste wat ik heb. Uiteraard ben en blijf ik ook op die momenten burgemeester, en als er iets gebeurt waarvoor ik dan nodig ben, dan zal ik er uiteraard ook staan. Ik ben dag en nacht beschikbaar."

Beseffen de kinderen dat hun papa nu burgemeester is?

"Ze zijn klein natuurlijk, en ze kennen het begrip 'burgemeester' vooral van bij Samson en Gert. Ze wilden vooral weten of ik nu ook zo'n hoge hoed ga dragen. Wat ik dus niet ga doen."

Ze mochten mee naar jouw eedaflegging bij de waarnemend gouverneur.

"Hun voornaamste vraag was: 'en wat gaan we daar juist eten?' Hilarisch was dat. Ze zijn daar ook vooral zichzelf geweest. Vooral mijn dochter is nogal een wildebras - heeft ze van haar mama (lacht). Ze waren op een of andere manier in de binnentuin van de gouverneurswoning geraakt en daar bijna in de vijver gedonderd. Maar voor de rest hebben ze zich voorbeeldig gedragen. Ze waren helemaal zichzelf."

Heb je zelf nog tijd voor hobby's?

"Nee. Vroeger voetbalde ik, maar dat lukt gewoon niet meer, omdat ik me wekelijks niet op dezelfde momenten kan vrijmaken. Bovendien zit er al serieus sleet op mijn carrosserie want mijn knieën zijn al kapot. Wat ik nu wel terug probeer is af en toe gaan lopen. Ik wil in mei de 10 kilometer afleggen op de stadsloop. En verder spendeer ik dus mijn vrije tijd met mijn kinderen. Zo probeer ik op zaterdagochtend te lezen met Cezar. Die zit in het eerste leerjaar en bracht een goed rapport mee naar huis. Naar zijn voetbalmatchen kan ik niet altijd gaan kijken, zelfs om naar de Buffalo's te gaan heb ik nog amper tijd."

Volgende week is er jouw eerste nieuwjaarsreceptie voor alle Gentenaars. Kijk je daar naar uit?

"Absoluut. Ik ga daar altijd al naartoe, ik vind het fijn om elkaar 'en masse' het beste te wensen. Ik ga dan overal rond om een praatje te maken. Ook dat wil ik blijven doen. Naar recepties gaan in alle buurten en wijken, overal iedereen aanspreken. Ik wil een bereikbare burgemeester zijn, zoals Termont dat was. Dat menselijk joviaal zijn, die amicaliteit, dat zit ook in mij. Het is belangrijk te horen wat er leeft op straat. Ik haal daar menselijk veel uit, maar ook voor het werk op het stadhuis."

Je wordt als burgemeester ongetwijfeld ook geconfronteerd met kritiek. Hoe ga je daarmee om?

"Gentenaars zijn kritisch en rebels. Je moet dat kunnen plaatsen, en ik heb daar geen problemen mee. Ik vind dat iedereen zijn gedacht mag hebben en zijn mening mag geven. Ik wil burgemeester zijn voor alle Gentenaars, ook voor zij die mijn mening niet delen. En iedereen mag zeggen wat er op zijn of haar lever ligt, zolang dat maar hoffelijk en met respect gebeurt. Ik wil met iedereen door een deur kunnen en vind dat we dat moeten koesteren, die Gentse manier om ons gedacht te zeggen. Ik wil op een positieve manier omgaan met kritiek."

Het is de voorbije weken, met de Christophe Peeters-heisa, alvast niet van de poes geweest. Lees jij alles wat op sociale media verschijnt?

"Nee, ik lees wel alle kranten, want ik wil weten wat er reilt en zeil. En ja, we hebben de voorbije weken bij Open Vld, moeilijke momenten gehad. Zeker op menselijk vlak. Het komt er nu op aan om samen vooruit te kijken, we gaan ons allemaal hard inzetten en het beste van onszelf te geven voor de stad en de Gentenaars. Voor iedereen goed doen kan niet. Nooit. Dat besef ik heel goed."

Waarvan droom je voor de stad?

"We moeten meer Gentenaars mee hebben, op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. We moeten de armoede, en zeker de kinderarmoede, bestrijden. Dat doet mij als vader echt pijn. We moeten de capaciteit van het onderwijs uitbreiden en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ook het ondernemersklimaat moeten we verder stimuleren. We hebben veel werk voor de boeg. En ik droom van de bekerfinale voor KAA Gent. Dan kunnen we met 25.000 of 30.000 Gentenaars naar Brussel trekken om onze ploeg aan te vuren. Hoe schoon zou dat zijn. Het gaat dit jaar zeker lukken, we zitten nu al in de halve finale. Ja, ik ben een optimist. In alles." (VDS)

