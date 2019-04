Massaal genieten Sabine Van Damme

18 april 2019

17u17 0 Gent Zon en warm, eindelijk! Heel wat mensen trekken vandaag naar buiten, om een terrasje te doen, wat rond te hangen of de kinderen te laten buiten spelen. Want een beetje vitamine D, dat kan er altijd wel in.

Al moeten we eigenlijk helemaal niet klagen. Het is immers al de tweede zomerse periode in 2019 die nu start. Of was u die heerlijk warme februarimaand al vergeten? Onze fotograaf Gianni Barbieux schoot vandaag deze serie zomerbeelden: