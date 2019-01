Massa springkastelen (en nog meer decibels) in Eskimofabriek Sabine Van Damme

03 januari 2019

16u22 0 Gent Jungle Jump is voor het eerst in Gent en is meteen een succes. De formule combineert een cafetaria voor ouders met een massa springkastelen voor kinderen. Jungle Jump streek neer in de Eskimofabriek aan de Wiedauwkaai.

Geen idee waarheen met het kleine grut dat zich stierlijk verveelt na anderhalve week vakantie? Dan is Jungle Jump een ideale uitlaatklep. Voor de kinderen dan toch, want van ouders zijn wel stalen zenuwen vereist. De decibels van honderd joelende kinderen echoën tegen de muren van de Eskimofabriek, dus oordoppen zijn zeker geen overbodige luxe. Maar voor het jonge volkje is dit een heus paradijs. Er staat een massa springkastelen in alle mogelijke kleuren en vormen. Uren spring- klim- en klauterplezier gegarandeerd. Jungle Jump is vandaag nog open tot 21 uur, en ook morgen is er nog een dag springplezier voorzien vanaf 10 uur. Daarna is het wachten tot de Paasvakantie. Toegang 7 euro, voor kinderen van 3 tot 14 jaar.