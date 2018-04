Massa lopers voor Emilie en voor veiliger verkeer 16 april 2018

02u38 0

De veel te vroege dood van studente Emilie Leus eind 2009 is niet compleet zinloos geweest. Dat hebben honderden lopers gisteren nog maar eens bewezen. Elk jaar wordt de '9000 for Emilie' gelopen in Drongen, georganiseerd door haar familie en vrienden. Het geld dat die benefietdag opbrengt, gaat naar het Fonds Emilie Leus. Dat fonds zet zich in voor veiliger verkeer, tegen alcohol achter het stuur. Want Emilie werd samen met twee vriendinnen van de weg gemaaid door een dronken bestuurder. De drie jonge geneeskundestudenten op de fiets maakten geen schijn van kans. Haar vrienden en familie probeerden haar zinloze dood toch nog enige betekenis te geven, via het Fonds Emilie Leus. Op 'haar' dag heeft het trouwens nog nooit geregend. (VDS)